Travelife-Zertifizierung für TRAVELKID

Nachhaltigkeit hat bei TRAVELKID Fernreisen mit Sitz in Zell am See seit jeher einen hohen Stellenwert. Der Spezialveranstalter für Fernreisen für und mit Kindern und Jugendlichen hat die Zeit der Pandemie genutzt, um kosten- und zeitintensiv an der Unternehmensführung und den Reisen zu arbeiten und hat dazu einen starken Partner gesucht und mit Travelife auch gefunden. Travelife ist eine der weltweit führenden Organisationen, die die effiziente und effektive Einführung von nachhaltigen Prinzipien im Bereich des Naturschutzes auf Reisen fördert.

„Nach aufwändigen Prozessen sind wir nun als Travelife-Partner zertifiziert. Dabei hat TRAVELKID von der Kaffeebohne im Büro, über die Jobsicherung bei Guides und Agenturen im Zielland bis hin zu den digitalen Reiseunterlagen intensive Arbeitsvorgänge und Tests vorgenommen, um die strengen Travelife-Kriterien zu erfüllen,“ zeigt sich Maximilian Markschläger, Travel Consultant Jugendreisen bei TRAVELKID, zu Recht stolz auf die Auszeichnung.

Elefantenfreundlicher Veranstalter

TRAVELKID Fernreisen, gegründet und geführt von Patrice Kragten, wurde bereits von Pro Wildlife als „Elefantenfreundlicher Reiseveranstalter“ ausgezeichnet. Zudem unterstützt der junge Veranstalter die Dog Care Clinic, die sich für den Schutz von Straßenhunden auf Sri Lanka engagiert. Mit FLY & HELP baut TRAVELKID an einer Schule mit und mit ECPAT Österreich setzt sich Patrice Kragten mit ihrem Team für den Kinderschutz ein. (red.)