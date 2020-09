Air France: Kostenfreie Umbuchungen

Alternativ können sie auch die Rückerstattung des Ticketpreises sowie einen Gutschein anfordern, der zurückerstattet wird, sollte er nicht verwendet werden. Gütlig sind diese Regelungen für alle Reisen bis 31. März 2021. Für alle Reisen bis Ende des Jahres werden Kunden, die Mitglieder des Treueprogramms Flying Blue sind, ihre Meilen und Experience Points (XP) verdoppelt.

Neuer Reiseversicherungsschutz

In Zusammenarbeit mit Allianz Travel erweitert Air France den Reiseversicherungsschutz. Das Unternehmen bietet Ihnen jetzt auch Deckung** bei Erkrankung an COVID-19 oder aufgrund einer Quarantänebestimmung. Der Versicherungsschutz wird bei Kauf des Tickets auf der Website und in Kundenbetreuungszentren des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Wiedereröffnung des Luftraums

Air France bietet derzeit Flüge zu fast 170 Zielen an, darunter über 70 Städte in Europa, mehrere internationale Strecken weltweit sowie das gesamte Netzwerk in Frankreich, einschließlich der französischen Überseegebiete und Korsika. Vor ihrer Reise rät Air France seinen Kunden, die bei der Ankunft erforderlichen Einreisebedingungen und Reisedokumente zu überprüfen.

Air France Protect

Unter dem Label „Air France Protect" passt Air France die Bestimmungen an Bord den aktuellen Hygiene- und Gesundheitsvorgaben laufend an. Bei der Ankunft am Flughafen ist eine Maske zu tragen, Abstand zu halten sowie regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Die Schalter sind mit Plexiglas-Scheiben ausgestattet und die Kundenkanäle beim Einchecken und Boarden des Flugzeuges werden neu organisiert, um den Kontakt einzuschränken.

Das Tragen einer Maske ist auch an Bord des Flugzeuges während der gesamten Reisedauer obligatorisch. Die Luft in der Kabine wird alle drei Minuten erneuert. Das Luftrecyclingsystem an Bord von Air France-Flugzeugen ist mit HEPA-Filtern (High Efficiency Particulate Air) ausgestattet. Um die Interaktion einzuschränken, wurde der Bordservice vereinfacht. Air France hat auch die Reinigungsverfahren für Flugzeuge verstärkt, insbesondere durch die Desinfektion aller mit Kunden in Kontakt stehenden Oberflächen wie Armlehnen, Tische und Bildschirme vor jedem Flug. Ein spezielles Verfahren zur Desinfektion von Flugzeugen durch Sprühen eines zugelassenen viruziden Produkts wurde ebenfalls eingeführt. (red)

*Wenn die Änderung des Bestimmungsortes zu einer Änderung des Preises führt, wird nur die Preisdifferenz angewendet.

**Deckung für Kunden mit Wohnsitz in Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und Großbritannien sowie in Kürze in anderen Ländern.