Air Astana: öfter nach Zentralasien

Seit dem 11. September 2020 steuert die Airline einmal pro Woche, jeweils donnerstags, von Almaty aus die usbekische Hauptstadt Taschkent an. Bischkek wird ab dem 20. September 2020 zweimal pro Woche, jeweils dienstags und sonntags, angeflogen. Die Flugzeit von Almaty nach Taschkent beträgt 1,5 Stunden. Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans, wird von Almaty aus in 55 Minuten erreicht. Die Flüge werden mit Flugzeugen der Airbus-Familie durchgeführt. Von Almaty aus bestehen unter anderem gute Verbindungen nach Seoul.

Anfragen können an die Ticketverkaufsstelle Frankfurt, telefonisch unter +49 69-770673022, oder per Mail an fra.reservations@airastana.com gerichtet werden. Weitere Informationen unter: https://airastana.com/kaz/enus/Information/Important-Notices/Coronavirus-update. (red)