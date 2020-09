tip-Destinationsumfrage: Malta

Die Tourismusbranche hat in der Vergangenheit schon viele Krisen gemeistert. Doch die Pandemie, hervorgerufen durch ein unberechenbares und heimtückisches Virus, stellt die ganze Welt vor eine noch nie dagewesene Herausforderung. Der Tourismus ist neben anderen Branchen am härtesten betroffen und das Jahr 2020 wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Wie konnte die Destination Malta die Sommersaison abschließen?

Der Sommer 2020 ist mit keinem anderen Sommer zu vergleichen. Nachdem der Lockdown in Malta aufgehoben wurde, ist seit dem 01. Juli der Flughafen wieder geöffnet und Air Malta nahm Flüge ab Wien 5 x pro Woche auf und ermöglichte dadurch wieder Reisen aus Österreich nach Malta. Im Land selbst wurde zum Schutz der Bevölkerung und der ausländischen Gäste ein Hygieneprotokoll in Kraft gesetzt, das streng kontrolliert und je nach Lage angepasst wird. Uns erreichen viele positive Rückmeldungen von Urlaubern, die die Maltesischen Inseln diesen Sommer besucht haben.

Was ist noch für das restliche Jahr zu erwarten?

Auch im Herbst wird Urlaub in Österreich oder mit dem Auto die bevorzugte Art des Reisens bleiben. Reisen nach Malta sind zur Zeit ohne Covid-19 Test und Quarantäne, auch bei der Rückkehr nach Österreich möglich. Air Malta wird seine Frequenz für den Winter 2020/2021 auf sechs Flüge ab Wien erhöhen und wir hoffen, das Malta durch die kurze Flugzeit von etwas mehr als zwei Stunden eine kurzfristige sonnige Alternative für den Urlaub in Österreich sein kann.

Welche Maßnahmen sind für einen guten Start ins nächste Jahr geplant?

Eine langfristige Planung ist zur Zeit nahezu unmöglich. Als Malta Tourism Authority (MTA) sind wir durch die Tatsache ermutigt, dass Malta für potentielle Reisende attraktiv geblieben ist. Wenn die Marktbedingungen stimmen, d.h. wenn die Pandemie in naher Zukunft unter Kontrolle ist und die Menschen das Vertrauen haben wieder Flugreisen unternehmen zu können, wird Malta wieder leicht dem Kunden anzubieten sein. In dieser Hinsicht steht die MTA in den einzelnen Märkten in engem Kontakt und in ständigen Gesprächen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften, um sicherzustellen, dass Malta in den Plänen für das Jahr 2021 auf dem Laufenden bleibt. Malta und die Malta Tourism Authority sind bekanntermaßen ein verlässlicher und flexibler Partner, bei denen Entscheidungen zeitnah getroffen werden und Fluggesellschaften und Reiseveranstalter Zugang zu den Entscheidungsträgern haben. Die Malta Tourism Authority arbeitet auch hervorragend mit den Anbietern von Unterkünften und Tourismusdienstleistungen in Malta und Gozo zusammen, um sicherzustellen, dass Entscheidungen mit einer ganzheitlichen Perspektive getroffen werden. Im Hinblick auf Marketing und Werbung für Malta und Gozo im Ausland, plant die Malta Tourism Authority eine starke und innovative Kampagne. (red)