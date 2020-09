Falkensteiner: Willkommen bei dir selbst

Sportliche Aktivitäten sowie gesundheitsfördernde Angebote der Hotelgruppe zielen auf einen immunkräftestärkenden Wellnessurlaub ab.

Von Österreich über Tschechien bis Südtirol und Kroatien garantieren die Falkensteiner Hotels & Residences optimale Rahmenbedingungen für einen gelungenen Wellnessurlaub. In den Acquapura SPA Bereichen bietet das geschulte Team eine eigene Wellness-Philosophie, die Regeneration und Prävention in den Mittelpunkt stellt.

Ganzheitliche Gesundheitsangebote

Ein Hauptaugenmerk wird dabei unter anderem auf unterschiedliche, auf den Gast abgestimmte Massagen gelegt, die bewiesenermaßen wirkungsvolle Maßnahmen zur Stärkung der Abwehrkräfte sind, das Wohlbefinden steigern, die Durchblutung verbessern, den Stoffwechsel anregen und so gleichzeitig Erkältungen vorbeugen. Neben den entspannenden Wellnessbehandlungen bietet Falkensteiner mentale Trainings und unterschiedliche Yoga-Einheiten an, die bei Schönwetter auch im Herbst im Freien stattfinden. Ganzheitliche Gesundheitsangebote, die in einigen Hotels in einer eigenen Med-Spa-Linie angeboten werden, sowie die frische und saisonale Küche für den gesunden Genuss runden den erholsamen Wellnessurlaub ab.

Sichere Erholung von Ankunft bis Abreise

Die Sicherheit der Gäste steht dabei auch in der kühleren Jahreszeit selbstverständlich weiterhin im Mittelpunkt. Alle „Safe Hotel“-Maßnahmen, die Falkensteiner gemeinsam mit internen und externen Experten erarbeitet hat und die für alle Bereiche und Abläufe während des Hotelaufenthalts gelten, werden auch im SPA Bereich akribisch eingehalten: Wer eine Anwendung gebucht hat wird von einem Rezeptionsmitarbeiter in den Behandlungsraum gebracht, die Spa-Therapeuten tragen einen Gesichtsschutzschirm. Der Gast wird über zusätzliche Hygienemaßnahmen vor bzw. während der Behandlung informiert. Im Poolbereich und den Ruhezonen werden zwischen den Liegen ebenfalls die Sicherheitsabstände eingehalten. Die ideale Lage der Falkensteiner Hotels ermöglicht eine einfache Anreise mit dem eigenen PKW oder dem Zug. Die großzügigen Hotelbereiche erleichtern die Einhaltung der notwendigen Abstandsregeln. Fixe Seatingzeiten sowie die persönliche Begleitung zu den Tischen garantieren auch in den Restaurantbereichen die entsprechende Sicherheit der Gäste. (red)

Weitere Informationen zu den aktuellen Wellness-Angeboten: https://www.falkensteiner.com/inspirieren-lassen/entschleunigung-wellness/acquapura-spa