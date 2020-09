Kurprogramme und Wellness in Tschechien

Die Tschechische Republik ist mit einem unglaublichen Reichtum an natürlichen Heilquellen gesegnet deren Wirkung man bereits seit Jahrhunderten einsetzt, um zu heilen oder Krankheiten vorzubeugen. Heute sind die tschechischen Heilbäder über die Grenzen hinweg bekannt und hoch angesehen. Die Besonderheiten der tschechischen Spas liegt neben dem Einsatz natürlicher Heilmittel, wie Mineralwasser, Gas und Torf auch auf den Kurstädten selbst, die mit einzigartiger Architektur und Geschichte locken.

Regenerations- und Entspannungsprogramme

Weitere Behandlungen in den Spas sind u. a. Saunen, Dampfbäder, Yoga, Pilates, Meditation, Fitness, vom Osten inspirierte Verfahren (insbesondere Massagen), Ayurveda sowie eine breite Palette an Schönheitsbehandlungen. Auch aktive Entspannung ist in Form von Sportarten wie Golf, Radfahren oder Nordic Walking möglich.

Eine kleine Auswahl an Kur- & Wellnessorten in Tschechien:

Bad Luhačovice in Ostmähren

Teplice, der älteste Kurort Tschechiens, nördlich von Prag

Karlsbad, Marienbad & Franzensbad, das weltbekannte Dreibäderdreieck westlich von Prag

Třebon in Südböhmen

Hl. Katerina Resort in der Mährisch-böhmischen Hochebene

(red)