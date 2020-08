Interhome: Neues Partner-Portal erleichtert Suche nach perfektem Ferienhaus

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und verbesserten Funktionen biete das neue Portal Zugang zum gesamten Portfolio des Ferienwohnungsvermittlers. Die Buchungen der rund 50.000 Ferienwohnungen und Ferienhäuser würden in Echtzeit vorgenommen, geändert oder auch storniert werden können. Zudem sei es auch möglich, provisorische Buchungen zu tätigen. Zahlreiche Filtermöglichkeiten wie zum Beispiel Ort, Art der Unterkunft, Anzahl Schlafzimmer, Sternebewertung, Entfernung zum Meer / Stadtzentrum / Skipiste bis hin zu möglichen Aktivitäten in der Umgebung würden helfen, die ideale Unterkunft zu finden. Im neuen Partner-Portal würden alle Buchungen jederzeit verwaltet und überprüft werden können. Auch bestehe für die Vertriebspartner weiterhin die Möglichkeit, ihre Provisionsübersicht direkt einzusehen, heißt es in der Presseaussendung zum Launch des Tools.

Mehrwert für die Partner

„Das neue Partner-Portal bietet einen deutlichen Mehrwert für all unsere Vertriebspartner. In den kommenden Monaten werden noch weitere Funktionen und Inhalte zur Verfügung gestellt, so dass der Suche nach der perfekten Ferienunterkunft nichts im Wege steht", erklärt Thijs van Oss, Global Head of Sales HHD Group.

Das HHD Partner Portal steht ab sofort allen Vertriebspartnern mit ihren bestehenden Interhome & Interchalet-Zugangsdaten unter partners.hhd.group zur Verfügung. Potentielle neue Vertriebspartner können sich online für das HHD-Partnerprogramm registrieren. (red)