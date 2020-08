RTK: Bundesländer-Roadshow

"Nach dem Corona-Lockdown und dessen Nachwirkungen für die Tagungs- und Eventbranche setzen wir hier ein kräftiges Lebenszeichen. Damit machen wir Mut für einen Re-Start unter Beachtung sämtlicher coronakonformen Begleitmaßnahmen", so Michael Schenk, RTK-Geschäftsführer

Nach dem traditionellen Sommerfest im August findet die Bundesländer-Roadshow, bei der die RTK Round Table Konferenzhotels jeweils in einem ihrer Mitgliedsbetriebe Station macht. Gestartet wird am 1. September in der Burg Hasegg/Münze Hall, einer von drei SALZRAUM.Hall livelocations in Tirol. Am 2. September steht das Hotel Hubertushof in Anif bei Salzburg im Zeichen von RTK. Den Abschluss der Tournee bildet am 3. September der KletzmayrHof in St. Marien nahe Linz. 01.09. RTK Event Tirol auf Burg Hasegg in Hall i.Tirol 02.09. RTK Event Salzburg im Hubertushof Anif 03.09. RTK Event OÖ im KletzmayrHof in St. Marien (bei Linz). Rund 80 Mitglieds- und Partnerbetriebe werden sich im Rahmen dieser Tour präsentieren. (red)