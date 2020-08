COOEE alpin expandiert

Aktivurlaub in Kärnten

Der Bau in Bad Kleinkirchheim schreitet zügig voran, ab 18. Dezember 2020 heißt das Hotel seine Gäste willkommen. Die Skilifte und die Thermen liegen vor der Hoteltür, mit 24 Liftanlagen und 103 Pistenkilometern ist das Skigebiet Bad Kleinkirchheim - St. Oswald ein Highlight für Wintersportfreunde. Könner wagen sich auf die Franz-Klammer-Weltcup-Abfahrt. 800 Beschneiungsanlagen sorgen für ein sicheres Weiß unter den Ski. Ob Skifahren, Boarden, Freeriden, Langlaufen oder Winterwandern – das neue COOEE alpin Hotel präsentiert sich in einer facettenreichen Wintersportgegend. Nach einem Tag in der frischen Winterluft lockt ein Besuch in den beiden Thermalbädern in Bad Kleinkirchheim. Müde Sportler tanken in der Sauna neue Energie, Genießer gönnen sich exklusive Beautybehandlungen und Familien mit Kindern haben jede Menge Spaß im Wasser. Die Zimmergestaltung wird flexibel gehalten, zusammenschiebbare Einzelbetten und Zwischentüren schaffen für Familien, Freundesgruppen, Singles und Paare den passenden Raum.

Attraktives Preis/Leistungsverhältnis

Die beiden österreichischen Skilegenden Hermann Maier und Rainer Schönfelder sind die Initiatoren der neuen Version von Urlaub in Österreichs Bergen: auf unnötigen Schnickschnack wird bei COOEE alpin zugunsten attraktiver Preise verzichtet. Funktional und doch schön wohnen, mit einem guten Standard und vielen Inklusivleistungen für einen entspannten Urlaub, das ist, was COOEE alpin bietet. Geschickt kalkulierte Preise und Angebote machen den Urlaub für jedes Budget leistbar - erste Angebote in Kürze auf https://www.cooee-alpin.com/ (red)