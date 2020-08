World Transfer: Sicherheit inklusive

Mit diesem speziellen Hotelprodukt können Hotelmanager Transfers in Übernachtungspackages einbauen, ohne auf die reduzierten Buskapazitäten angewiesen zu sein. Dank dem Einzeltransfer im Paket können Hoteliers nun die sichere, individuelle Anreise mit Hotelnächten bündeln, Bestandskunden begeistern und neue Zielgruppen für ihr Haus gewinnen. Der Transfer kann alle bisher mit dem Bus gefahrenen Strecken ersetzen. Je nach Fahrtstrecke variiert der Preis zwischen 1,10 bis 1,20 Euro pro Kilometer und ist damit bis zu 40 Prozent günstiger als das Taxi, verfügbar ist der Transfer in ganz Europa. Beispielsweise sind Transfers für Einzelreisende, Familien und Kleingruppen im PKW für bis zu drei Personen und im Van bis sieben Personen buchbar. Carpooling - die sogenannte Fahrgemeinschaft - mit Reisenden, die nicht zur eigenen Reisegruppe gehören, ist ausgeschlossen. Die Package-Reservierung erfolgt durch den Hotelpartner: Die Transferbuchung wird vom Hotel per Email bei World Transfer platziert und mit dem Hotel abgerechnet.

„Besonders bei Zielgruppen, die sich eine organisierte Anreise wünschen oder wegen ihres Alters ein Gepäckservice (Faltrollstuhl, Rollator, Hilfsmitteltransport oder als Rollstuhltransport auf Anfrage) benötigen, sollten bei Hotelangebot inklusive Einzeltransfer Anklang finden. Wir sind davon überzeugt, dass in der Customer Journey gerade jetzt Zusatz-Services, die das Reisen sicherer machen, gefragt sind. Hoteliers sichern sich damit die Gunst der Stammgäste und punkten bei Neukunden“, erklärt Fritz Pütz, Geschäftsführender Gesellschafter und CEO bei World Transfer.

Interessierte Hoteliers können sich für weitere Informationen telefonisch an die Partner-Hotline +49 221 9999 0007 oder per Email an Marc Grussendorf, mg@world-transfer.com wenden.