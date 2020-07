Mehr Sonnenziele ab Salzburg

So geht es ab 2. August mit Air Corsica und Rhomberg Reisen nach Korsika. TUI setzt gemeinsam mit Airline-Partner Eurowings ab 4. August auf Karpathos, die zweitgrößte der Dodekanes-Inseln. Bereits seit Anfang Juli werden mit TUI Mittelmeerziele wie Mallorca, Kreta, Korfu, Kos und Rhodos angeboten. Besonderes Zuckerl: Gäste von TUI und Rhomberg Reisen parken im Juli und August kostenlos am Salzburger Flughafen. Die ungarische Fluggesellschaft WIZZ Air fliegt zweimal wöchentlich nach Zypern. Ab Ende August wird mit Eurowings zudem Sardinien angeboten.

Deutsche Städte im Angebot

Wer mit einem Kurzurlaub liebäugelt, für den ist vielleicht ein Städteklassiker das Richtige. Eurowings bringt Fluggäste ab Salzburg mehrmals wöchentlich in die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf oder Hamburg. Frankfurt ist mit der Lufthansa wieder täglich an Salzburg angebunden. Turkish Airlines bedient mehrmals pro Woche Istanbul sowie jeweils sonntags die neue Direktverbindung Ordu-Giresun an der türkischen Schwarzmeerküste. (red)