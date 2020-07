TipAdvisor-Auszeichnungen für EVA Air

Die private taiwanesische Fluggesellschaft erhielt außerdem Spitzenplätze in den Kategorien „World's Best Business Class", „Travelers' Choice Major Airlines" in Asien und „Best Business and Premium Economy Classes" in Asien. EVA Air wurde damit zum vierten Mal in Folge mit dem Travelers' Choice Award ausgezeichnet.

"Wir sind dankbar für die Unterstützung durch Passagiere aus aller Welt", sagte EVA Air-Präsident Clay Sun. „Wir unternehmen immer wieder Anstrengungen, herausragende Dienstleistungen und Services zu erbringen, die die Erwartungen unserer Fluggäste übertreffen. Schon zu Beginn der Pandemie haben wir besonders sorgfältig auf Details geachtet. Wir überprüften den Service an Bord und die Mahlzeiten, führten zusätzliche Maßnahmen ein, um die Kabinen noch gründlicher zu sterilisieren, und arbeiteten daran, die Passagiere gut über unsere Praktiken zur Ansteckungsprävention zu informieren, damit sie sicher sein können, wenn sie sich für einen Flug mit uns entscheiden".

64 Fluglinien im Rennen um die Spitzenplätze

Nach einer Analyse der Quantität und Qualität der von den Fluggästen über einen Zeitraum von 12 Monaten veröffentlichten Bewertungen und Beurteilungen anerkannte TripAdvisor 64 Fluggesellschaften aus den sieben Regionen Asien, Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Naher Osten, Afrika/Indischer Ozean und Südpazifik/Ozeanien.

TripAdvisor ist nach eigenen Angaben die größte Reise-Community-Plattform mit durchschnittlich über 463 Mio. Besuchern monatlich und beinhaltet über 860 Mio. Erfahrungsberichte und Meinungen zu Unterkünften, Attraktionen, Restaurants und Fluggesellschaften weltweit. Alle preisgekrönten Fluggesellschaften von Travelers' Choice 2020 sind auf der Website unter www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Airlines gelistet. (red)