TAP erweitert Streckennetz kontinuierlich

Es werden 18 wöchentliche Flüge nach Brasilien, 20 Flüge zu sechs Zielen in Nordamerika, 44 Flüge zu neun Zielen in Afrika, 329 Flüge zu 30 Städten in Europa, sowie 126 Flüge zu sieben Flughäfen innerhalb Portugals angeboten.

Außerdem werden wieder von Porto aus Verbindungen nach Ponta Delgada, Rio de Janeiro, Newark, London, Mailand und Zürich angeboten, diese ergänzen die bereits im Juli wieder aufgenommenen Verbindungen nach Paris, Luxemburg und Funchal.

700 Flüge im September

Im September plant das Unternehmen bis zu 700 Flüge pro Woche auf insgesamt 76 Strecken, so wird etwa 40% des normalen Angebotes, wie es vor der COVID-Krise war, wiederhergestellt sein. Dann wird die portugiesische Fluggesellschaft 22 Flüge pro Woche nach Brasilien, 30 Flüge auf acht Strecken nach Nordamerika, 59 Flüge in 13 Städte nach Afrika und in den Nahen Osten, 498 Flüge in 35 europäische Städte und 159 Flüge zu sieben Zielen in Portugal anbieten.

Die Liste der Strecken und Flüge kann angepasst werden, wenn die Umstände angesichts der Dynamik der Entwicklung der Ansteckungsquoten und Beschränkungen in den verschiedenen Ländern aufgrund der Entwicklung der Pandemie, sowie der Entwicklung der Nachfrage, dies erfordern. (red)