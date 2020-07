TravelTermin: Terminverwaltung im Reisebüro leicht gemacht

Veit Spiegelberg ist aber kein Neuling in der Branche, vor 12 Jahren gründete er mit einem Partner das Unternehmen StepMap, das eine Lösungen zum Erstellen individueller Landkarten bietet. Aus dieser Erfahrung kenne er die Herausforderungen der Reisebüros und -veranstalter genau. Um die Kontaktaufnahme und Terminorganisation mit Kunden zu erleichtern, habe er TravelTermin entwickelt und eng auf die Bedürfnisse abgestimmt. Hierfür sei auch seine langjährige Erfahrung im Internetbereich hilfreich gewesen: Veit Spiegelberg begann seine Webkarriere bei eBay, war für Jamba! und Bild.T-Online tätig sowie später Deutschland-Chef von Seatwave.de, wie Spiegelberg erklärt.

TravelTermin kurz erklärt

Kunden können mit TravelTermin unabhängig von Öffnungs- und Arbeitszeiten Termine im Reisebüro vereinbaren – zur Wunschzeit und beim Lieblingsberater. Dies entlaste die Mitarbeiter vor Ort und erleichtere die Koordination der Kundenfrequenz, um etwaige Corona-Auflagen zu erfüllen. Für die Kunden entfalle nicht nur die Wartezeit, die oft mit einem Spontanbesuch einhergehe, sondern durch die Vorabanmeldung könne der Berater sie auch zielführender unterstützen, erklärt der IT-Profi. Darüber hinaus verfügt das Tool über hilfreiche Services wie die Terminerinnerung, die abrufbare Kundenhistorie oder auch die Möglichkeit, flexibel zwischen der Beratung vor Ort, per Telefon oder Video-Chat (in Kürze) wählen zu können.

TravelTermin steigere die Kundenzufriedenheit und eröffne mit seinen innovativen Features den Zugang zu neuen Zielgruppen. Die Lösung sei auf die Anforderungen der Reisebüros abgestimmt und ermögliche eine bessere, effizientere Kundenberatung bei reduziertem Zeit- und Kostenaufwand, ist Spiegelberg überzeugt.

Schmetterling setzt auf TravelTermin

Mit Schmetterling Technology konnte auch schon ein großer Kooperationspartner in Deutschland gefunden werden. Das Tool wird künftig in die Schmetterling-Systemumgebung integriert. „TravelTermin hat uns als Tool für Online-Terminvereinbarungen überzeugt“, sagt Ömer Karaca, Geschäftsbereichsleiter Schmetterling Technology. „Künftig werden wir im Zuge unserer Digitalisierungsstrategie die Zusammenarbeit weiter vertiefen, sodass unsere Technikkunden von den attraktiven Vorteilen wie besserer Erreichbarkeit, Kosten- und Zeitersparnis profitieren.“ Spiegelberg ist überzeugt, dass in der Zukunft die Nutzung effektiver, digitaler Lösungen für Reisebüros massiv an Bedeutung gewinnen werden.

Nutzung bis Jahresende kostenlos

Spiegelberg verrät, dass es bereits weitere Gespräche mit anderen Reisebüro-Kooperationen gebe. Das Tool ist jedoch auch für kleinere Reise-Vertriebseinheiten von Vorteil. Die Einbindung von TravelTermin auf der Firmen-Website ist einfach und erfolgt über ein Widget.

Bis Ende des Jahres ist die Nutzung von TravelTermin völlig kostenlos. Spiegelberg streicht hervor, dass sie nicht nur kostenlos sei, sondern auch komplett unverbindlich. Am Jahresende werde die Zusammenarbeit nicht automatisch in einen kostenpflichtigen Vertrag umgewandelt. Reisebüros, die über den Jahreswechsel hinaus TravelTermin nutzen möchten, biete das Unternehmen verschiedene Pakete zur Auswahl, die sich nach der Anzahl der Standorte und Mitarbeiter richten.

Info:

TravelTermin ist für interessierte Reisebüros über das Kontaktformular auf der Website www.traveltermin.de, wo auch die Vorteile des Tools ausführlich erklärt werden, erreichbar. Veit Spiegelberg kontaktiert man unter: veit@traveltermin.de (red)