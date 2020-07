TUI Blue eröffnet neues Haus im Montafon

„Die Eröffnung des TUI Blue Montafon ist ein wichtiger Meilenstein für die Tourismusregion. Mit der Fertigstellung unseres Neubaus möchten wir zeigen, dass verantwortungsvolles Wachstum sowie ein sicherer und erholsamer Urlaub auch in Zeiten von Corona möglich ist“, sagt Artur Gerber, Geschäftsführer TUI Blue. Die österreichischen Häuser der Lifestyle-Hotelmarke seien bei TUI-Gästen derzeit besonders beliebt. Daher freue TUI sich, dass mit dem TUI Blue Montafon ein weiteres attraktives Reiseziel in die Saison 2020 starten könne, so Gerber weiter.

Sommer- und Winter-Highlights

Der Neubau ist auf dem Grundstück der österreichischen Gemeinden Schruns/Tschagguns entstanden. Das Berghotel in idealer Lage für Aktivurlauber verfügt über 149 Zimmer, Restaurant mit Buffetbereich, Bar, Seminarräume, Fitness-, Wellness- und Saunabereich. In der Hauptsaison wird das TUI Blue Montafon rund 60 Mitarbeiter beschäftigen. Als TUI Blue „For All“ richte sich das Hotel künftig an Urlauber, die Wert auf Qualität legen und ihren Aufenthalt mit authentischen Erlebnissen in der Region verbinden wollen. Das kulinarische Angebot des TUI Blue Montafon verbinde die herzhafte Küche Vorarlbergs mit einer nachhaltigen Ernährungsweise. Das Hotel setze dabei auf lokale Lieferanten und Produkte in Bio-Qualität, so die TUI.

Mit 140 Pistenkilometern ist das Skigebiet Silvretta Montafon ein beliebtes Ziel für Skifahrer und Snowboarder. Familien kommen am Erlebnisberg Golm auf ihre Kosten. Im Sommer begeistert die Berglandschaft Vorarlbergs Wanderer, Mountainbiker und Outdoor-Fans. Das größte Erlebnisbad der Region liegt in direkter Nachbarschaft des TUI Blue Montafon und der Eintritt ist in 2020 für TUI Blue-Gäste inklusive. (red)