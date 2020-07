Therme Laa: Modernisiertes Restaurant und Silent Club Floors

Das neue Erscheinungsbild des Restaurants führt die architektonische Linie des Silent Spa mit seinen Gestaltungselementen durch das gesamte Resort weiter. Im Restaurant lag ein wesentlicher Augenmerk auf dem nun geräumigeren Buffetbereich, der den Gästen einen genussvollen Start in den Tag ermöglichen soll. Zwei neue, separierte Bereiche können exklusiv gebucht werden und ermöglichen ein ungestörtes Kulinarik-Erlebnis.

Weiters setzt das Restaurant-Team ab sofort noch stärker auf die Regionalität der verwendeten Produkte sowie auf ein noch breiteres Angebot an veganen, vegetarischen oder biologischen Speisen. Diese Schwerpunkte sind sowohl am Frühstücksbuffet als auch am Abend während eines mehrgängigen Menüs „spür- und schmeckbar”. Für externe Gäste bietet die Therme Laa weiterhin die Möglichkeit eines großzügigen Frühstücksbuffets oder – an ausgewählten Terminen – den Genuss eines “Weinviertler Brunch”.

Neugestaltung der Zimmer

Im Gesundheitshotel bietet der neue Silent Club Floor nun Raum für den individuellen Rückzug nach einem Tag Erholung. Bei der Neugestaltung der Zimmer stand das Konzept “Gesunder Schlaf” im Mittelpunkt. So wurde besonderen Wert auf ein modernes Lichtkonzept sowie auf Boxspringbetten von JOKA gesetzt. Zudem befindet sich in den Zimmern eine„Sleep Well Box“ – eine besondere Aufmerksamkeit, deren Inhalt den Gästen einen gesunden Schlaf ermöglichen soll und als Geschenk für zuhause zur Verfügung steht.

Gesundheitstourismus ist wichtiger Wirtschaftsfaktor

Bei der Vorstellung der neu gestalteten Bereiche der Therme Laa – Hotel & Silent Spa, gemeinsam mit den Partnern aus der Region Weinviertel, betonte Tourismuslandesrat Jochen Danninger: „Der Gesundheitstourismus ist neben dem Urlaubs- und Wirtschaftstourismus die wichtigste Säule in der niederösterreichischen Tourismuswirtschaft. Vor der Corona-Krise war fast ein Drittel aller Nächtigungen in Niederösterreich dem Gesundheitstourismus zuzuordnen. Ich bin überzeugt, Gesundheitsurlaube mit hoher Qualität gewinnen gerade in Zeiten, wo sich unsere Reisegewohnheiten aufgrund von Corona ändern, an zusätzlicher Attraktivität. Ich bin froh, dass wir diese positive Entwicklung der Therme Laa als Land Niederösterreich unterstützen konnten.“ (red)