Qatar Airways: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an Bord

Gesichtsschutz: Der Gesichtsschutz wird in zwei Standardgrößen erhältlich sein - eine für Kinder und eine für Erwachsene. Passagiere der Economy Class sind verpflichtet den Gesichtsschutz zusätzlich zur Schutzmaske während des gesamten Fluges zu tragen, außer wenn sie ihre Mahlzeiten oder Getränke serviert bekommen. Kunden der Business Class werden gebeten, den Gesichtsschutz und die Maske an Bord nach eigenem Ermessen zu tragen.

Während des Ein- und Aussteigens sind alle Passagiere verpflichtet, Schutzmasken und Gesichtsschutz zu tragen.

Hygiene-Kit: An Bord erhalten alle Passagiere ein kostenloses Hygiene-Kit in einem wiederverschließbaren Beutel. Darin finden sie eine chirurgische Einweg-Schutzmaske, große puderfreie Einweg-Handschuhe und Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Kunden der Business Class wird außerdem 75 ml Desinfektionsmittel-Gel in einer Tube angeboten.

Schutzanzüge: Qatar Airways hat außerdem neue Einweg-Schutzanzüge für die Kabinenbesatzung eingeführt, die zusätzlich zu Schutzbrille, Handschuhen und Atemmaske über der Uniform getragen werden.

Alle bereits bestehenden Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen werden weiterhin lückenlos umgesetzt.

Wiederaufnahme des Flugverkehrs

Am 1. Juli hat die Airline weltweit elf Destinationen wiederaufgenommen – die größte Zahl von Flugverbindungen an einem einzigen Tag, seit Qatar Airways mit dem Wiederaufbau ihres Streckennetzes begonnen hat, den die Airline als „Take-off Wednesday" bezeichnet. Bis Mitte Juli erweitert sich das globale Streckennetz auf mehr als 65 Ziele. (red)