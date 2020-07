Aegean Airlines: Neue Kontaktdaten in Österreich

Der deutschsprachige Helpdesk ist neu unter de-agents@aegeanair.com erreichbar. Gruppenanfragen sind ab heute an die Email-Adresse de-groups@aegeanair.com zu richten. Fragen zum Vertrieb klären die Mitarbeiter unter der Adresse de-salessupport@aegeanair.com. In dringenden Fällen steht den heimischen Reisebüros die Telefonnummer +49 69 238 56 30 zur Verfügung. Eine österreichische Telefonnummer folge in Kürze, wie Aegean Airlines mitteilt.

Brigitte Göttlicher bleibt

Brigitte Göttlicher bleibt auch nach dem 1. Juli Ansprechpartnerin für den Verkauf, sie ist unter der Nummer +43 676 979 2356 für Vertriebspartner erreichbar. Die Mailadresse brigitte.goettlicher@aegeanair.com soll bald freigeschaltet werden.

Die Email-Adressen aegeanaustria@tal-aviation.at und aegeangroups@tal-avialtion.at werden durch oben genannte ersetzt. (red)