Boeing 737 MAX absolviert Testflug

Die Maschine war mehrere Stunden in der Luft und kehrte dann zum Startort am Hauptsitz des Boeing-Konzerns zurück. Bei dem Testflug am Montag legte die Maschine auch eine Zwischenlandung ein, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. In den folgenden Tagen sind weitere Testflüge geplant.

Nach zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien gilt für die 737 MAX seit März 2019 ein weltweites Flugverbot. Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Abstürze durch ein Problem in einem Stabilisierungssystem verursacht wurden, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt. Auch wurden weitere technische Probleme entdeckt, darunter in der elektrischen Verkabelung. Boeing hat inzwischen technische Veränderungen vorgenommen, unter anderem wurde die Software des Stabilisierungssystems überarbeitet.

Genaue Überprüfung vor Genehmigung

Bei den Testflügen will die FAA sicherstellen, dass die Änderungen ausreichend sind. Vorgesehen sind Testflüge über insgesamt drei Tage. Dabei sollten zahlreiche Manöver geflogen und Notfall-Prozeduren durchgespielt werden, "um zu prüfen, ob die Änderungen die Zertifizierungs-Standards der FAA einhalten", erläuterte die Behörde. An Bord der Maschinen sind Piloten und Ingenieure von FAA und Boeing. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass Boeing auf dem Weg zur Neuzertifizierung der 737 MAX noch eine Reihe von Hürden zu überwinden habe. Die von dem Konzern vorgenommenen Änderungen würden "gründlich überprüft".

Die Probleme der 737 MAX haben den Flugzeugbauer in eine tiefe Krise gestürzt, die in den vergangenen Monaten durch den weltweiten Einbruch des Flugverkehrs als Folge der Corona-Pandemie weiter verschärft wurde. Der drastische Rückgang des Flugverkehrs hat zu einem massiven Rückgang der Aufträge an Flugzeugbauer geführt. (APA/red)