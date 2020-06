Robinson kündigt Cluberöffnung auf Zypern an

Der neue Robinson Club Cyprus entsteht auf einem 78.000m² großen Areal an Zyperns Südküste, etwa 30 Autominuten vom internationalen Flughafen Larnaca entfernt. Seit 2005 war hier der Club Aldiana angesiedelt. Die Anlage mit insgesamt 321 Zimmern und Suiten, die in zwei- und dreistöckigen Reihenbungalows und im Haupthaus untergebracht sind, wird bis zur Eröffnung im nächsten Sommer umfassend renoviert und erweitert.

Der Club richtet sich unter dem Label „For All“ sowohl an Paare als auch an Familien und Alleinreisende und wird als Verpflegung „Vollpension made by Robinson“ bieten.

Buchungsstart für den Robinson Club Cyprus ist der 16. Juli 2020. (red)