LH-Rückfluggarantie: RB-Einzelbuchungen und Veranstalterreisen ausgeschlossen

Denn die Airline gewähre diese Zusicherung nur den Kunden, die auch direkt bei Lufthansa auf der Website ihre Flüge gebucht haben. Nur Buchungen über direkte Distributionskanäle (Lufthansa Group Airlines Direct NDC API, SPRK, lhgroup-agent.com und die Endkunden Website der Group-Airlines) würden berücksichtigt werden, schreibt der Deutsche Reiseverband. „Damit sind die unzähligen Buchungen von Reiseveranstaltergästen und Einzelbuchungen von Reisebüros außen vor“, sagt Ralf Hieke, Vizepräsident der mittelständischen Reisemittler im DRV.

„Erbärmliches“ Vorgehen

Er fordert ein sofortiges Einbeziehen auch aller anderen Buchungswege und Vertriebssysteme: „Ein so elementares Sicherheitsversprechen an den Buchungsweg zu knüpfen ist schlicht erbärmlich“, sagt Hieke. Wenn Großkonzerne staatlich unterstützt werden, dies aber nun ausnutzen und einen Großteil der Kunden der Reisewirtschaft ausschließen, sei das inakzeptabel. „Im Übrigen sind Urlauber, die in ihrer Pauschalreise einen Lufthansa-Flug integriert haben, immer auf der sicheren Seite und profitieren nicht nur bis Ende August von einer Rückholgarantie“, ergänzt Hieke. (red)