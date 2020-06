AUA führt Rückreisegarantie ein

Neben der Möglichkeit der flexiblen Ticketumbuchung bietet Austrian Airlines, sowie auch Lufthansa und SWISS, ab jetzt auch eine Rückfluggarantie auf allen Linienflügen innerhalb Europas an. Diese gilt unabhängig vom gebuchten Tarif für alle Kunden und ist in diesen inkludiert. Dabei werden Fluggäste von Austrian Airlines zurück nach Österreich gebracht, sollte es am Zielort Corona bedingt zu Beeinträchtigungen kommen – notfalls auch per Sonderflug.

Die Classic und Flex Tarife, sowie der Business Saver Tarif werden dabei um ein „Rundum-Sorglos Paket“ in Zusammenarbeit mit AXA Partners erweitert, das vom kostenlosen Rücktransport bei Quarantäne bis zu Hotel-Mehrkosten alles abdeckt. Bei den Flex Tarifen kommt zusätzlich noch eine „Bring me home Now“-Garantie dazu, die eine Rückreise innerhalb von 48 Stunden ermöglichen soll.

Alle Rückreise-Angebote im Überblick:

Alle Tarife (Economy Light, Economy Classic, Economy Flex, Business Saver, Business Flex):

Rückfluggarantie nach Österreich

Economy Classic und Business Saver Tarife: “Rundum Sorglos Paket” in Kooperation mit AXA

Rückfluggarantie nach Österreich

Ist am Zielort Quarantäne erforderlich, übernimmt die Versicherung die Kosten für die Quarantäne oder auch den medizinischen Rücktransport

Reiseassistenz (telefonische medizinische Beratung) und Videocall-Möglichkeit mit deutschsprachigem Arzt

Übernahme von Hotel-Mehrkosten durch eine mögliche Quarantäne oder Transportkosten, wenn Rückflug beispielweise von einem anderen Flughafen im Urlaubsland erfolgt

Ausfallkosten für nicht genutzte Hotelaufenthalte und Ausflüge werden erstattet

Economy und Business Flex Tarife: „Bring me Home Now“-Option

Rückfluggarantie nach Österreich

Rundum-Sorglos-Paket mit AXA inkludiert

Rückflug innerhalb von 48 Stunden oder mit einem der ersten drei Lufthansa Group Flüge nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz, sollte es am Zielort Corona bedingt zu persönlichen oder allgemeinen Beeinträchtigungen kommen.

Umbuchung auf einen früheren Rückflug immer kostenfrei

Weder Umbuchungsgebühren noch Tarifdifferenz fallen an

Die Erweiterungen der genannten Tarife werden ab dem 25. Juni bis Ende August über die direkten Vertriebskanäle von Austrian Airlines und der Lufthansa Group angeboten. Abgesichert sind alle Linienflüge mit einem Rückflugdatum bis Ende Januar 2021. Die Tarife werden dabei nicht teurer, sondern um die genannten Leistungen für den Kunden kostenfrei erweitert. (red)