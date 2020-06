Gruber-reisen: Bretanide-Eröffnung steht kurz bevor

„Das gesamte Bretanide Team freut sich auf die Öffnung am 27. Juni. Das umfangreiche Angebot unseres All inclusive Resorts kann in vollem Ausmaß in Anspruch genommen werden. Wir haben unser Angebot an die neue Situation angepasst und wollen unseren Gästen größtmögliche Sicherheit bieten“, so Bretanide Geschäftsführerin Eva Schlögl.

Nicht nur Gruber-reisen steht in den Startlöchern. Hoteliers und Appartementbesitzer haben sich akribisch auf den Saisonstart inklusive der Einhaltung der geforderten Hygienemaßnahmen vorbereitet. Und nie war die Aussicht auf so viel Platz, Freiheit und Ruhe auch in der Hochsaison erfolgversprechender.

"Durch die späte Öffnung freut man sich mehr denn je auf die Gäste. Und diese werden heuer sicherlich in den besonderen Genuss nicht überlaufener Strände, glasklarem Meer und dem Ausbleiben von Menschenmassen kommen", so Michael Schlögl, Gesellschafter bei Gruber-reisen.

Bretanide: Regional am Meer

Mit dem Gruber-eigenen „Bretanide Sport&Wellness Resort“ direkt am Zlatni Rat, einem der schönsten Strände Kroatiens, buchen Kunden Urlaub unter dem Motto „Regional am Meer“. Mit dem wöchentlichen Flug ab Graz auf die Insel Brač sind Urlauber bereits in rund einer Stunde am Ziel. Die Charterflüge ab Graz, Wien und Linz werden fast ausschließlich von Gästen aus Österreich gebucht. Auch hier gelten besondere Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung von Passagieren und Crewmitgliedern.

Bretanide Health and Safety-Programm

Das neue Gesundheits- und Sicherheitskonzept „Bretanide Health and Safety Programm“ in Abstimmung der Vorgaben nationaler Institutionen, WHO und ECD erlaubt den Gästen einen sicheren und erholsamen Urlaub mit den höchsten Hygienestandards sowie einem MEHR an Platz, Sicherheit und Komfort. Die weitläufige Anlage bietet dafür optimale Voraussetzungen.

Der Health und Safety Manager überwacht und koordiniert die ordnungsgemäße Umsetzung des Bretanide Health and Safety Programms für Mitarbeiter und Gäste.

MEHR Sicherheit für unsere Gäste aufgrund des Bretanide Health & Safety Programm welches für verstärkte Hygiene-, Reinigungs- und Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen sorgt.

MEHR Platz und FREIRAUM für unsere Gäste aufgrund unserer weitläufigen Anlage und einer Auslastung von 70%, ein dementsprechender Abstand in allen Bereichen (Liegen am Bretanide Strand und Pool, Restaurant etc.) kann somit eingehalten werden

MEHR WOHLFÜHLFAKTOR: Unsere geschulten, deutschsprechende, langjährige Mitarbeiter sind für Sie da. Sie sorgen durch persönliche und freundschaftliche Gästebetreuung für ein besonderes Ambiente und einen sorglosen Urlaub.

COVID-Schulungen aller Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter werden einen COVID Test durchführen

Vorteile des Bretanide Sport & Wellness Resort

Sicherheit und Wertschöpfung: Kunden buchen im österreichischen Reisebüro über einen österreichischen Veranstalter ein von Österreichern geführtes Hotel

Kurze Fluganreise ab Graz, Wien und Linz

Bäderbus ab Graz: plus 1 Tag mehr Urlaubsfreude

Anreise mit PKW: durchgängige Autobahn bis Split

Festland gut mit der Fähre erreichbar (stündliche Abfahrten)

Hoher Stammkundenanteil: Weiterempfehlungsrate von 96% (HolidayCheck) und hohe Gästezufriedenheit

All Inclusive, hervorragende Küche, direkt am wohl schönsten Strand Kroatiens, neu renovierte Zimmer

Für Gäste besteht keine Maskenpflicht

Das neue Health & Safety Programm

