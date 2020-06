Laudamotion: Einigung zwischen vida & WKÖ

Beim Kollektivvertrag (KV) für die Ryanair-Tochter Laudamotion ist zwischen den Sozialpartnern nach langen Gesprächen eine Einigung für die 500 in Wien stationierten Laudamotion-Beschäftigten erzielt worden. Demnach solle das garantierte Bruttoeinkommen für Flugbegleiter künftig 1.440 EUR 14 Mal im Jahr betragen. Das sei um 44% mehr als die ursprünglich angebotenen 1.000 EUR. Bei Kopiloten liege das Fixum nun bei 2.000 EUR statt bei 1.700 EUR Brutto im Monat. Auch seien rechtswidrige KV-Vertragsklauseln gestrichen worden, heißt es in der Gewerkschaftsmitteilung.

"Jetzt liegt es an Laudamotion und Ryanair, den KV-Abschluss der österreichischen Sozialpartner zu akzeptieren und damit die Arbeitsplätze seiner Beschäftigten und den Standort am Flughafen Wien zu retten", so Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida.