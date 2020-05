WIRREISENWIEDER.at ist gestartet

Im Mittelpunkt steht Content Mehrwert für reiseaffines Publikum. Für die Reisebranche bringt die Initiative neue, flexible Marketing-Lösungen, inklusive kreativen Finanzierungsansätzen in herausfordernden Zeiten.

Ein Wanderweg für Bequeme, die schönsten Plätze am Ossiacher See und ein exklusives Top-Angebot mit vielen Mehrwert-Extras für einen Urlaub mit viel Platz am See. Ein Schneemann, der niemals schmilzt, und andere spannende Innenhof-Entdeckungen in Graz. Versteckte Badeplätze und ein Bett mit der vermutlich schönsten Aussicht Österreichs in Steyr. Mit diesen und vielen anderen Insider-Tipps aus Österreich hat Reise- und Videojournalist Claudius Rajchl heute, Freitag, 29. Mai 2020, seine Medien übergreifende Initiative WIR REISEN WIEDER! auf den Websites www.wirreisenwieder.at bzw. www.wirreisenwieder.de gestartet.

Journalistisches Reise-Portal

Woche für Woche präsentiert Claudius Rajchl journalistische Reise- und Servicegeschichten, angepasst an die Bedürfnisse in einer außergewöhnlichen Zeit. Entsprechend den Reiserestriktionen stehen zum Start überwiegend österreichische Destinationen im Fokus, mit der Lockerung der Grenzen werden auch sukzessive ausländische Zielgebiete vorgestellt.

Experten-Tipps, Top-Angebote, Gewinnspiele und Gast-Beiträge

Das sind die Bestandteile des Reise-Portals wirreisenwieder.at:

recherchierte Reportagen mit konkreten Insider-Tipps aus den Regionen

Rajchlreist.tv Reise-Videos von und mit Claudius Rajchl

Experten-Tipps und Geheimtipps für Reisefans, die das Besondere suchen

via Reisebüros buchbare Top-Angebote mit exklusivem Mehrwert in Kooperation mit Destinationen, Hotels, lokalen Leistungsträgern und Reisebüros unter Nutzung verschiedener Vertriebskanäle

Gewinnspiele

„Gesund reisen“: Tipps vom Reisemediziner und „Travel Doc“ Dr. Georg Stühlinger

„Reise Visionen“: Gastbeiträge von Branchenkennern, Visionären und Querdenkern über die Zukunft des Reisens

„Reisen im Kochtopf“: Kochrezepte als Vorgeschmack auf den Urlaub

Mehr als nur eine Website

„WIRREISENWIEDER.at ist vordergründig eine Website, aber tatsächlich kann die Medien übergreifende Initiative wesentlich mehr“, sagt Tourismus-Marketing-Profi Claudius Rajchl: „Mit Top-Netzwerkpartnern bringen wir Destinationen, Hotels, lokale Leistungsträger und Veranstalter und Reisebüros zu kreativen Mehrwert-Lösungen zusammen.“ So entsteht leistbares, effektives und nachhaltiges Content-Marketing mit maximalen Synergie-Effekten.

Flexible Kampagnen mit Videos, Social Media und starken Medienpartnern

Ermöglicht wird das durch ein Zusammenspiel von Top-Profis in den Bereichen Tourismusmarketing und Medien: Digitalmarketing- und Webexperte Günter Exel hat das Webdesign besorgt und unterstützt die Initiative mit seinem Knowhow im Digitalbereich. Social Media- und Vertriebsprofi Sonja Parapatits zeichnet für den Social Media Auftritt von WIR REISEN WIEDER! verantwortlich und garantiert den teilnehmenden Partnerbetrieben die optimale Positionierung der buchbaren Angebote.

Martin Linke von content.link, Spezialist für natives Content Marketing, platziert den multimedialen Mehrwert-Content von Claudius Rajchl auf diversen Online-Kanälen im gesamten deutschsprachigen Raum und generiert Algorithmen-gesteuert tausende Klicks interessierter User. Ergänzt wird die Initiative durch starke Medienpartner – etwa Kurier, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten und Wiener Bezirksblatt.

Gegengeschäfte für Reisebüros und Hoteliers

Als attraktives Finanzierungsmodell bietet die Initiative WIR REISEN WIEDER! Marketing auf Gegengeschäftsbasis an: Die Bezahlung des Marketingbeitrags erfolgt über Zimmerkontingente bzw. Provisionen. Als erstes Reisebüro bietet das Wiener Reisebüro GN Touristik Mehrwert-Pakete mit WIR REISEN WIEDER! Auch mit dem oberösterreichischen Veranstalter sab-reisen und weiteren Veranstaltern wird bereits an einer Kooperation gearbeitet.

Zitate von Kooperationspartnern:

Georg Overs, Geschäftsführer Region Villach Tourismus GmbH: „Uns gefällt, dass WIRREISENWIEDER.at mit seinen journalistischen Tipps sehr ins Detail geht. Denn auch die Anfragen der Gäste gehen sehr ins Detail. Das ist Content Marketing mit Mehrwert und nachhaltiger Wirkung.“

Susanne Höller, Graz Tourismus: „Wir freuen uns, dass auf WIRREISENWIEDER.at auch die nicht so bekannten Seiten der Stadt präsentiert werden. Ruhige grüne Ecken der Stadt, die selbst den Grazern noch nicht so bekannt sind.“

Präsentations-Video