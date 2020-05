Aldiana startet in den Österreich-Sommer

Der Aldiana Club Ampflwang öffnet am 19. Juni seine Pforten. Wann es beim Aldiana Club Hochkönig so weit ist, werde das Unternehmen in Kürze mitteilen, dabei sei das Unternehmen in Abhängigkeit der neuen Informationen seitens der Bundesregierung, heißt es in einer Pressemitteilung von Aldiana.

Viele Angebote im Sommer

In allen drei Clubs gibt es über die gesamte Sommersaison spezielle Angebote: So zahlen Gäste ab der Eröffnung bis Ende Juni 89 EUR pro Nacht. In der Ferienzeit – von 1. Juli bis 31. August 2020 – gilt in allen drei Anlagen ein Minus von 20% auf den Katalogpreis; im Aldiana Club Ampflwang gibt es zusätzlich 50% Ermäßigung auf die Kinderpreise.

Sicherheit für Gäste und Reisebüros

Reisebüros erhalten für die Sommerbuchungen eine erhöhte, sichere individuelle Provision von 12% mit einem Plus von bis zu 3% für Partner-Büros. Um Kunden Planungssicherheit zu gewähren, hat Aldiana die Stornobedingungen angepasst: Für Reisen bis zum 30. Juni 2020 wurde die Frist für ein Kostenloses Storno auf 3 Tage vor Anreise verkürzt, für Reisen zwischen dem 1. Juli und dem 31. August beträgt die Frist 15 Tage vor Anreise. Außerdem gelten in den Clubs klare Sicherheitsregeln im Zusammenhang mit dem Corona-Virus (siehe unten).

Winter-Highlights bereits buchbar

In die Wintersaison startet der Clubanbieter mit den drei Clubs in Österreich, wo im Aldiana Club Hochkönig das 30-Jahr Jubiläum gefeiert wird und in der Weihnachts- sowie Silvester-Woche spezielle Geburtstags-Programme aufgelegt werden. Aber auch zwei Strandclubs haben im Winter geöffnet: Der Aldiana Club Fuerteventura und der Aldiana Club Djerba (1. November 2020 bis 9. Jänner 2021).

Frühbucherermäßigungen von 20% gelten bei Buchungen bis 30. Juni 2020, Ersparnisse von 10% bei Buchung bis 30. September 2020. Darüber hinaus erhalten Gäste der drei Bergclubs, die bis zum 30. Juni 2020 buchen eine Bestpreis-Garantie – sprich den besten Preis der gesamten Saison in der gebuchten Kategorie. Kinder bis 5 Jahre reisen im Aldiana Club Fuerteventura an ausgewählten Terminen kostenfrei (Zustellbett). Weitere Specials sind zum Beispiel die Aktion „1 Urlaubstag geschenkt“ zu vielen Terminen (4=3 / 5=4 / 14=12) und die Aktion „Aldiana Young“, wo Reisende im Alter von 18 bis 30 Jahren 200 EUR Ermäßigung pro Woche bekommen. Bei Pauschalreisen ist ein Direkttransfer ebenfalls im Preis inkludiert. (red)