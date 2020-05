ÖVT, ÖRV und WKO: Skype-Konferenz mit BK Kurz

In dieser seien wieder einmal die Probleme der Reisebranche aufgelistet wurden, wie der ÖVT in einem kurzen Pressestatement mitteilt. Unter anderem habe Ramberger wieder darauf hingewiesen, dass ein Hochfahren in der Reisebüro-Branche am längsten dauern werde. Es seien daher längere Fixkostenzuschüsse und eine Verlängerung der Kurzarbeit nötig.

Bundeskanzler Kurz hätte sein Verständnis für die Problematik bekannt gegeben; Ziel sei die Strukturen aufrecht zu erhalten. Er habe darum gebeten, im Dialog zu bleiben, Lösungsvorschläge würden erarbeitet bzw. Hilfsmaßnahmen adaptiert werden.

Die Forderungen und Konzepte von ÖVT, ÖRV und WKO seien in die Überlegungen der Bundesregierung eingeflossen, der ÖVT erwarte nun gespannt die Ergebnisse, schreibt die Interessensvertretung abschließend.