Beachcomber: Sonder-Pep-Angebot als Zeichen des Danks

Nachdem alle Hotels geschlossen wurden, sich mit der Regierung von Mauritius darauf verständigt hatten, einige seiner Immobilien als Quarantänebereiche zu nutzen, tägliche Mahlzeiten an Pflegekräfte zu verteilen und das Label "Safe Place" vor der Wiedereröffnung seiner acht Resorts unter optimalen gesundheitlichen Bedingungen zu lancieren, möchte sich die Hotelgruppe nun bei den Tourismusprofis erkenntlich zeigen.

Reisebüros und -veranstalter leisten wichtigen Beitrag

Reiseveranstalter und Reisebüros würden einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von Beachcomber und dem Tourismussektor der Insel im Allgemeinen leisten. Die Hotelgruppe in Mauritius möchte ihnen daher in diesen beispiellosen Zeiten für unsere Branche ihre Anerkennung bekräftigen, wie das Unernehmen in einer Pressemitteilung schreibt..

Stark ermäßigte Preise

Die Branchen-Partner der Gruppe werden für ihren nächsten Urlaub sehr vergünstigte Preise erhalten. Für jeden Aufenthalt vor dem 20. Dezember 2020 erhalten Reisebüros, Reiseveranstalter und Mitarbeiter von Fluggesellschaften 30 bis 50% Rabatt auf die normalen Expedienten- und Touristiker-Raten (50 bis 70% Rabatt auf die öffentlichen Preise), abhängig von der Hotel- und Zimmerkategorie.

Dieses Angebot soll der Reisebranche Impulse geben und gleichzeitig den Partnern der Beachcomber Hotels die Möglichkeit geben, das neue "Save Place"-Label auszuprobieren. Diese Zertifizierung gilt für alle Beachcomber-Hotels und zielt darauf ab, seine Gäste und Mitarbeiter besser zu schützen und gleichzeitig neue Gesundheits-, Hygiene-, Sicherheits- und Umweltanforderungen zu erfüllen, insbesondere vor dem Hintergrund von COVID-19.

Informationen und Buchungen unter:

www.beachcomber-hotels.com/en/partner-offer oder im Beachcomber Repräsentanzbüro unter +49 (0)89 629849-0 bzw. info@beachcomber.de (red)