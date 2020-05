Fiji: Sota tale. Stay safe and see you soon!

Als Teil einer Vier-Stufen-Marketing-Strategie, um den Wiedereintritt als Reiseziel auf dem europäischen Markt kommunikativ zu begleiten, hat Tourism Fiji eine Social Media-Kampagne gestartet. Phase eins fokussiert sich vor allem auf Inspiration und das Träumen von einer Reise nach Fiji. „Sota tale ist ein gebräuchlicher fijianischer Ausruf, den Urlauber bei der Abreise von ihren Gastgebern hören, in der Erwartung, sie bald wieder in Fiji begrüßen zu dürfen“, erklärt Matthew Stoeckel, CEO von Tourism Fiji. „Wir möchten diese optimistische Botschaft teilen und unsere Partner und Gäste wissen lassen, dass wir in dieser Zeit auch an sie denken und weiterhin unseren Bula-Spirit teilen“, meint Jane West, Regional Manager Europa. Tourism Fiji ruft die Branche auf unter dem Motto „Sota tale“ zusammen zu stehen und die allgemeine Botschaft des Optimismus und des Vertrauens zu teilen.