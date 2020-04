Neues Führungsteam für VIP & General Aviation Services am Flughafen Wien

Schmidt verfügt über mehrjährige Führungserfahrung, vor allem in der Energiebranche. Er folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Joubin Pour, MBA BSc, LLB, der sich nach acht Jahren in der Flughafen Wien AG neuen beruflichen Herausforderungen stellt.

„Christoph Schmidt bringt mehrjährige umfassende Management- und Marketingerfahrung mit und bereichert damit das Team der Vienna Aircraft Handling GmbH. Gerade der Markt für General Aviation und VIP-Services umfasst viele Geschäftsfelder und unser Tochterunternehmen Vienna Aircraft Handling GmbH bietet dafür optimale Gesamtlösungen – von der Hangarierung über die Bodenabfertigung bis zu VIP-Betreuung und Conferencing. Unser Führungsduo Christoph Schmidt und Michael Zach wird hier neue Impulse setzen“, erläutern die Vorstände der Flughafen Wien AG, Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

„Ich freue mich sehr über diese verantwortungsvolle Aufgabe, die ich in einer besonders spannenden und herausfordernden Zeit übernehmen darf. Auf mich wartet ein engagiertes und professionelles Team, mit dem es uns auch weiterhin gelingen wird, für unsere Kunden und Gäste unsere VIP & General Aviation Services auf höchstem Niveau anzubieten“, betont Schmidt, seit 1.4.2020 neben Michael Zach neuer Geschäftsführer der Vienna Aircraft Handling GmbH.

Christoph Schmidt (32) studierte Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht in Wien, an der St. Galler Business School in der Schweiz sowie an der Harvard Business University in den USA. Noch während seines Studiums begann er in der Energie Burgenland AG als Assistent des Vorstands zu arbeiten. Schon nach kurzer Zeit stieg er zum kaufmännischen Geschäftsführer der Energie Burgenland Green Power GmbH auf, bevor er im Jahr 2016 als Alleingeschäftsführer den Energieanbieter switch aufbaute. Zwei Jahre später wechselte Schmidt ins Bundeskanzleramt als stellvertretender Kabinettschef des damaligen Bundesministers für EU, Kunst, Kultur und Medien. Schmidt ist außerdem seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrates der Wiener Zeitung GmbH.