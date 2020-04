Neuer CEO bei SunExpress

Der 47-Jährige folgt als Chef der SunExpress auf Jens Bischof, der seit März CEO von Eurowings ist. Kownatzki, zuvor Senior Vice President Network & Partnership Management Hub Airlines der Lufthansa Group tritt sein neues Amt in herausfordernden Zeiten an. Die Corona-Krise hält auch beim Ferienflieger einen Großteil der Flotte am Boden. Einige Maschinen fliegen jedoch auch jetzt noch im Auftrag von Regierungen und Reiseveranstaltern Passagiere aus unterschiedlichsten Zielgebieten nach Hause. Zudem unterstützt SunExpress als Teil der Lufthansa Group die deutsche Landwirtschaft und fliegt mit kurzfristig aufgesetzten Sonderflügen dringend benötigte Erntehelfer nach Deutschland ein.

„Ich freue mich sehr, ab heute Teil des SunExpress-Teams zu sein. In der aktuellen Situation erlebe ich, wie viel Erfahrung, Energie und Leidenschaft in diesem Unternehmen stecken. Die Flexibilität, Schnelligkeit und Kreativität, mit der SunExpress auf die Auswirkungen der Corona-Krise reagiert, sind bemerkenswert. Nicht nur deswegen, sondern auch auf Grund der bisherigen starken Marktposition bin ich überzeugt, dass SunExpress gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird und wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte fortsetzen werden“, so Kownatzki.

Langjährige Airline-Erfahrungen

Der Airline-Experte verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung in der Airline-Branche. Er begann seine Karriere 2002 bei der Strategieberatung Oliver Wyman, wo er bis 2013 Kunden aus dem Bereich Luftfahrt betreute. 2013 wechselte er als Strategiechef ins Management der australischen Jetstar Group, einer Tochter von Qantas. 2015 ging er zu Lufthansa. In den vergangenen drei Jahren verantwortete er bei der Lufthansa Group die Netzplanung und strategische Allianzen der Hub Airlines Lufthansa, Brussels, Swiss und Austrian Airlines. Kownatzki hat in St. Gallen, Schweiz, Betriebswirtschaft studiert und im Anschluss promoviert. Er besitzt sowohl die deutsche als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und verfügt über eine Verkehrspiloten-Lizenz. Kownatzki ist Vater von zwei Kindern. (red)