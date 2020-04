Lufthansa dementiert Drehkreuz-Änderungen in Wien

"Es gibt überhaupt keine Planung für eine Änderung in der Drehkreuz-Logik für die Zeit nach der Corona-Krise", sagte Lufthansa-Konzernkommunikationschef Andreas Bartels zur APA. Was da zu lesen sie, sei reine Spekulation, betonte Bartels.

Die Herkunft einer solchen Information könne er sich nicht erklären. Er wisse, was der Stand der Dinge im Lufthansa-Konzern zu diesem Thema sei, da er an den Vorstandssitzungen teilnehme, so Bartels. (APA/red)