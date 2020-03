Qatar Airways fliegt weiter

Die hochmodernen Flugzeuge mit fortschrittlichen Luftfiltersystemen in Verbindung mit strengen Bio-Sicherheitsüberprüfungen unseres Personals würde es der Airline weiterhin erlauben, eine beträchtliche Anzahl von Flügen durchführen können, um gestrandete Passagiere mit ihren Lieben wieder zusammenzubringen. Qatar Airways habe dieses Engagement noch weiter verstärkt, heißt es weiter.

„Die Zahlen der letzten sieben Tage zeigen einen Auslastungsgrad von über 80% für Flüge nach Großbritannien, Frankreich und Deutschland, mit einem Rückgang auf 36% für ausgehende Flüge aus diesen Ländern, was die Nachfrage nach Heimreisen verdeutlicht. In Zusammenarbeit mit Botschaften auf der ganzen Welt hat die Fluggesellschaft einmalige Flüge von Destinationen wie Phnom Penh, Denpasar, Manila und Kuala Lumpur nach Europa durchgeführt. In der letzten Woche wurden mehr als 5.000 Passagiere mit diesen Flügen nach Hause geflogen, eine Zahl, die sich in der nächsten Woche voraussichtlich mehr als verdreifachen wird.“

Eine vollständige Liste der Betriebswege ist zu sehen unter: www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html