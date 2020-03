Rückholungen: Emirates fliegt weiterhin 13 Länder an

13 Länder werden auch weiterhin angeflogen: die Schweiz, Großbritannien, die USA, Kanada, Hongkong, Thailand, Malaysia, Philippinen, Japan, Singapur, Südkorea, Australien und Südafrika. So lange die Grenzen offenbleiben und die Nachfrage bestehe, Reisende zurück nach Hause zu transportieren, werden die Flüge weiterhin durchgeführt, heißt es dazu aus Dubai.

„Die Welt ist wegen des COVID-19-Ausbruchs buchstäblich unter Quarantäne gestellt worden. Es handelt sich um eine Krisensituation von bisher ungekannter Tragweite und Ausdehnung: sowohl geographisch als auch aus gesundheitlicher, sozialer und wirtschaftlicher Sicht. Als Fluggesellschaft mit globalem Netzwerk befinden wir uns in einer Situation, in der wir den Passagierverkehr erst dann wieder rentabel betreiben können, wenn die Länder ihre Grenzen wieder öffnen und das Vertrauen in den Reiseverkehr zurückkehrt. Ab Mittwoch, 25. März, werden wir zwar immer noch Frachtflüge durchführen, die nach wie vor ausgelastet sind, aber Emirates wird den Großteil des Passagierverkehrs vorübergehend einstellen. Wir beobachten die Situation weiterhin aufmerksam. Sobald sich die Situation ändert, werden wir unseren Betrieb wieder aufnehmen", so Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender und Chief Executive der Emirates Group. (APA/red)