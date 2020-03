ÖVT startet Mailing-Kampagne

Der Verein bittet alle Reiseunternehmen sich an der Kampagne zu beteiligen – und wendet sich dabei auch an Nicht-Mitglieder. „Sie benötigen dazu nur zwei Minuten. Deadline ist der 31. März 2020 – danach senden wir eine E-Mail an alle relevanten Ministerien mit einem Listen-Anhang der Betriebe, die unterzeichnet haben“, erklärt der ÖVT das Prozedere des Aufrufs.

Ziel der Petition ist, die geltenden Stornoregelungen gesetzlich anzupassen und dadurch die finanziellen Probleme der Reiseunternehmen zu lindern. „Wir fordern deshalb von der Politik geänderte Stornoregelungen und Beihilfen! Der Bund soll die derzeitig anfallenden Kosten der Rückzahlungen für nicht angetretene oder antretbare Reisen für Reiseveranstalter übernehmen und die Reisebüros entschädigen. Dies gilt insbesondere für Provisionen, die zwar schon verdient, aber noch nicht ausgezahlt worden sind“, so der Inhalt der ÖVT-Initiative.

Alle Infos zum ÖVT-Aufruf und das Online-Formular zum Mitmachen finden sich unter: https://www.oevt.eu/corona-kampagne (red)