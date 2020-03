Flughafen Wien: Coronavirus ist Risikofaktor für 2020

In Bezug auf die Ergebnisguidance gebe es derzeit hohe Unsicherheit in der Einschätzung der Auswirkungen des Coronavirus-Phänomens. Die Erreichung der Ergebnisguidance 2020 scheint jedoch noch erreichbar.

„In 4 bis 6 Wochen sollte eine bessere Abschätzung möglich sein. Zur Ergebnissicherung wird vorsorglich ein Sparpaket geschnürt. Bisher ist es aber historisch gesehen bei derartigen externen Schocks nur vorübergehend zu Wachstumsdellen gekommen“, so Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Coronavirus ist Unsicherheitsfaktor

„2019 ist das Passagieraufkommen in Wien stark gewachsen und dementsprechend ist die Geschäftsentwicklung der Flughafen Wien AG sehr gut ausgefallen“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Für heuer sei aber das Coronavirus ein großer Unsicherheitsfaktor: Nach einem starken Passagierplus von 9,8% von 1. Jänner bis 27. Februar 2020 entwickelt sich das Reiseverhalten seit den letzten Tagen deutlich rückläufig. In den letzten Tagen gab es einen Rückgang zwischen 9% und 12% bei den Passagieren.

„Aus derzeitiger Sicht kann die Verkehrsprognose für 2020 mit einem Passagierwachstum von +3% bis +5% noch erreicht werden, je länger das rückläufige Reiseverhalten aufgrund des Corona-Virus anhält, desto schwieriger wird das jedoch“, so Jäger.

Mittel- bis langfristig sei die Flughafen-Wien-Gruppe jedoch optimistisch gestimmt: "Wie schon bei vergangenen ähnlichen Situationen mit SARS, Ebola, 9/11 oder in der Wirtschaftskrise 2009 wird sich die Luftfahrt nach zeitlich begrenzten Einbrüchen wieder rasch erholen“, so Jäger weiter.

2019: 31,7 Mio. Reisende am Flughafen Wien

Die Flughafen Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 39,5 Mio. Passagieren einen Passagierzuwachs von 15,0% gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien verzeichnete der Flughafen Wien mit 31,7 Mio. Passagieren im Jahr 2019 um 17,1% mehr Reisende als im Vorjahr.

Ergebnisse Jänner & Februar 2020

Mit einem Plus von 9,8% auf 3.976.291 Reisende von 1. Jänner bis 27. Februar 2020 setzt sich der Wachstumskurs am Standort Flughafen Wien fort, wobei es in den letzten Februar-Tagen zu einer deutlichen Abschwächung kam. Flüge von und nach China sind derzeit ausgesetzt.

Investitionen

171,8 Mio. EUR Investitionen wurden 2019 in die vielen laufenden Projekte investiert, so etwa in die Terminalentwicklung, den Office Park 4 und den Umweltfonds, aber auch in Malta. Für das Gesamtjahr 2020 sind Investitionen in der Höhe von rund 230 Mio. EUR vorgesehen. (red)