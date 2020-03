FTI präsentiert Best of MP Hotels-Magalog

Auf 99 Seiten stellt FTI in einem druckfrischen Best-of-Magalog die Top-Selektion seiner fünf Hotelmarken Labranda Hotels & Resorts, Kairaba Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Lemon & Soul Hotels sowie der Clubmarke Club Sei vor.

„Erstmals bündeln wir unsere MP Hotels in einer übersichtlichen Print-Edition für einen erlebnisreichen und entspannten Urlaub in der Saison 2020“, so Doris Oberkanins von FTI.

Kanarische Urlaubserlebnisse

Insgesamt zwölf MP Hotels-Vertreter auf den Kanaren (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote) sind im neuen Magalog enthalten. Dabei spiegelt Gran Canaria mit Häusern der Marken Labranda Hotels & Resorts, Design Plus sowie Lemon & Soul die größte Vielfalt der FTI-Brands wider: Unter anderem finden Reisende mit dem Design Plus Bex – ein elegantes Designhotel in einem ehemaligen Bankgebäude – und dem komplett renovierten Lemon & Soul Las Palmas gleich zwei Cityhotels in der Inselhauptstadt. Für einen erholsamen Badeurlaub empfiehlt Oberkanins das Labranda Riviera Marina in direkter Strandlage.

Exotische Ziele und erholsame Oasen

Ausgangspunkt für exotische Urlaubserlebnisse und perfekte Rückzugsorte sind die MP Hotels in Gambia, Marokko (Agadir und Marrakesch) sowie auf Kuba (Varadero). Pure Erholung, hervorragender Service und kulinarische Hochgenüsse stehen dagegen beim Aufenthalt im Labranda Riviera Hotel & Spa auf Malta, Labranda Senses Resort auf der kroatischen Insel Hvar sowie im Labranda Rocca Nettuno Tropea in Kalabrien im Vordergrund.

Premiumurlaub weltweit

Mit dem neu erbauten Kairaba Mythos Palace erhält die MP Hotels Familie ab Mai 2020 Zuwachs und ergänzt damit das Premiumhotel-Angebot auf der griechischen Insel Korfu. Dort begrüßt das Adults-only-Haus Kairaba Sandy Villas bereits seit dem Frühjahr 2019 FTI-Gäste. Auch in Marsa Alam in Ägypten können Erholungssuchende ab der kommenden Sommersaison im neuen Kairaba Sataya entspannen und sich rundum verwöhnen lassen, ebenso wie im Kairaba Imperial an der türkischen Ägäis. Der Magalog beinhaltet zudem auch das Kairaba Mirbat in Oman. (red)