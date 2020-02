NDC Level 3-Zertifizierung für Peakwork

Am 4. Februar 2020 wurde der Peakwork AG im Rahmen des NDC-Zertifizierungsprogramms der Status "NDC-Zertifizierung" der Stufe 3 verliehen. Dieser Status bestätigt, dass die Peakwork AG Angebots- und Auftragsmanagement-Meldungen verwendet, deren Schemata mit dem Standard-NDC-Meldungsschema, Version 17.2, konform sind.

Schneller und effizienter Angebotsaustausch

„Die Verwendung der IATA-NDC-Übertragungsstandards unterstützt den schnellen und effizienten Angebotsaustausch mit unseren Airline-Partnern. Wir bieten den Fluggesellschaften damit den aktuellsten technischen Standard für den Vertrieb ihrer Leistungen im Leisure Travel Bereich“, so Jan Gerlach, Vorstandsvorsitzender von Peakwork.

Peakwork betreibt Direktanbindungen an zahlreiche Fluggesellschaften, Consolidator und Flight Broker und eröffnet diesen über das Peakwork Leisure Travel Netzwerk den Weg in die touristische Veranstalterwelt, Paketierung und Vertrieb. Eine Vielzahl dieser Anbindungen unterstützt bereits das NDC-Format, zum Teil in unterschiedlichen Versionen des Standards.

Veranstalter profitieren hier von zum Teil preislich attraktiveren Angeboten der Airlines aber auch von der Möglichkeit, optional zubuchbare Leistungen wie Gepäck oder Sitzplatzreservierung innerhalb einer Pauschalreise inkludiert oder getrennt anzubieten. Airlines können somit ihre Angebote im NDC-Format mit Zusatzleistungen über das Peakwork Leisure Network distribuieren. Diese Flexibilität und Zusatzerlöse werden durch NDC über eine standardisierte Schnittstelle möglich.

Die IATA bietet das einzige offizielle Zertifizierungsprogramm der Branche zur Unterstützung des New Distribution Capability (NDC)-Standards an. (red)