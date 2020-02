DER Touristik: Buchungsstart für Winter 2020/21

Auf den Kanaren sind beispielsweise rund 70 Hotels als Nur-Hotel und als X-Buchung frei geschaltet. Im Indischen Ozean sind 95% aller Hotels auf Mauritius und auf den Seychellen bis zum 31. Oktober 2021 buchbar, ebenso viele Topseller auf den Malediven. In Thailand stehen 50% der Hotels zur Buchung bereit, ebenso zahlreiche Hotels in Jamaika, in der Kleinen Karibik, in Mexiko und im Oman. Alle Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind schon jetzt bis Dezember 2020 buchbar, darüber hinaus auch erste Häuser für das Kalenderjahr 2021.

Ebenfalls bereits für den Winter 2020/2021 buchbar sind Angebote aus dem Frühbucher-Katalog „Wohn- und Campmobile USA Kanada“. Im Kreuzfahrten-Bereich können bereits viele Reedereien bis in das Jahr 2021 gebucht werden. Buchbar sind auch Aktivreisen in Norwegen und ausgewählte Hotels und Ausflüge auf Island. (red)