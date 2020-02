Grecotel: Neue Zimmer und Restaurants auf Kreta

Das Marine Palace & Aqua Park auf Kreta wurde im Stil eines griechischen Dorfes nachgebaut und ist die ideale Wahl für einen luxuriösen Familienurlaub. Das All Inclusive Resort eignet sich auch aufgrund des märchenhaften Aqua-Park-Kingdom of Poseidon besonders gut für Familien. In diesem Sommer können sich Urlauber außerdem über zahlreiche Neuheiten freuen.

Neue kulinarische Highlights

Die kulinarische Reise geht weiter und umfasst nun sieben Restaurants mit italienischer, asiatischer und lokaler Küche:

Neuer Foodcourt, der ganztägig eine riesige Auswahl an Köstlichkeiten bietet: von Crêpes, Eiscreme und Waffeln bis hin zu Souvlaki, hausgemachten Pizzen und Pasteten. Einfache Strandgerichte, ganztägig.

Neue Restaurants, in denen Urlauber köstliche Fusionsküche genießen können: Das Italian Hot Stone - mit Fleisch oder Fisch, die Taverna - traditionelle Spezialitäten in familiärer Atmosphäre, das Asiana Bamboo Buffet - auf einer Außenterrasse mit reichhaltigem Buffet und einmaligen Cocktails.

Action & Entspannung

Neben den kulinarischen Highlights bietet das Marine Palace & Aqua Park Resort auch in Sachen Zimmer und Service ab Sommer 2020 zahlreichen Neuheiten. So wurden beispielsweise die Zimmer im Casa Marina thematisch an den Kingdom of Poseidon Aqua Park angelehnt. Auch die thematisch eingerichteten Studios & Apartments, sowie das neue Marina Village, die neuen Unterkünfte in angenehmer Nachbarschaft, stehen Gästen ab der Sommersaison zur Verfügung. Griechische Gastfreundlichkeit erleben Gäste auf der „Platia“ (Platz) bei Volksmusik und Speisen aus Bergprodukten.

Für die jungen, aktiven Gäste bietet das Marine Palace zudem spannende Abenteuer und spaßige Aktivitäten wie die neuen Kids Adventures, Mermaid School, Treasure Hunt on the Rocks und Instagram Pirates of the Aegean. (red)