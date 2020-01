Center Parcs Park Allgäu: Urlaub zu jeder Jahreszeit

Mit der großen Auswahl an wetterunabhängigen Aktivitäten, dem großzügigen Spa- und Wellnessbereich sowie dem tropischen Badeparadies Aqua Mundo verspricht Center Parcs Park Allgäu seinen Gästen unvergessliche Urlaubsmomente bei jedem Wetter.

Winter werde kürzer

Die KLIWA-Studie des Bayerischen Landesamts für Umwelt zeigt, dass sich in Bayern von 1950 bis 1995 die Schneedeckendauer in niederen Lagen wie der Rhön um bis zu 40% verkürzt hat, in mittleren Lagen um 10 bis 20%. Auch Studien in den Schweizer Alpen dokumentieren eine beständige Abnahme der Schneefälle seit den 1980er-Jahren. Die Schneesicherheit vieler Skigebiete nimmt somit zunehmend ab und Reisende begeben sich auf die Suche nach einer geeigneten Alternative für ihren Winterurlaub.

Mit Park Allgäu im süddeutschen Leutkirch haben Reisende die eine moderne Anlage, die Erholung und Spaß zu jeder Jahreszeit garantiert. Im überdachten Market Dome finden Gäste neben zahlreichen gastronomischen Einrichtungen und einem Supermarkt auch die wetterunabhängigen Spielwelten BALUBA und Action Factory. Während Wasserratten im tropischen Badeparadies Aqua Mundo bei aufregenden Rutschen und dem Wellenbecken voll auf ihre Kosten kommen, tanken Wellnessliebhaber bei wohltuenden Behandlungen im Spa & Country Club neue Energie. Auch die angebotenen Aktivitäten wie Laserbattles, Minigolf und Bowling sorgen für Nervenkitzel bei jedem Wetter. Ein Höchstmaß an Privatsphäre und Komfort bieten hingegen die voll ausgestatteten Ferienhäuser in den Kategorien Comfort, Premium und VIP sowie der neuen Luxuskategorie Exclusive.

Beliebter Ferienpark

Der im Oktober 2018 eröffnete Ferienpark erfreut sich wachsender Beliebtheit, was sich auch im aktuellen Buchungsvolumen widerspiegelt. So übertraf der Park im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2019 mit 342.000 Übernachtungen seine Zielvorgabe und realisierte ein zusätzliches Plus von 76.000 Übernachtungen. Dieser positive Trend setzt sich weiter fort: Von Januar bis März 2020 rechnet der Park mit rund 338.000 Übernachtungen. Demnach würde der Park im ersten Halbjahr ein Volumen von 680.000 Übernachtungen erzielen und das Jahresziel 2020 von 1.300.000 Übernachtungen erreichen.

Region profitiert

Neben dem Park selbst, profitiert auch die Region von den steigenden Besucherzahlen. Während die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste bei Center Parcs dreieinhalb Tage beträgt, buchen Gäste von Park Allgäu im Durchschnitt einen Aufenthalt von fünf Tagen und 10% bleiben sogar länger als zehn Tage. „Dies ist enorm wichtig für die Region“, so Christoph Muth, General Manager des Center Parcs Park Allgäu. „Durch die längere Aufenthaltsdauer verlassen Gäste öfter die Anlage, um auch die attraktiven Angebote der Region in Anspruch zu nehmen“, berichtet der Park Manager. So hat eine Umfrage unter allen deutschen Gästen, die im Juli und August 2019 einen Aufenthalt gebucht haben, ergeben, dass über 60% von ihnen ein oder mehrmals einen Ausflug in die Region unternommen haben. (red)