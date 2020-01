Statistik Austria: Betten nur zu einem Drittel ausgelastet

Grundsätzlich ist die Auslastung im Winter höher als im Sommer, in Fünf- und Vier-Sterne-Betrieben besser als in Ferienwohnungen oder Privatquartieren und in Wien und Tirol höher als in anderen Bundesländern. Von November 2018 bis Oktober 2019 standen Gästen österreichweit rund 1,13 Mio. Betten in 68.034 Beherbergungsbetrieben zur Verfügung. Damit stieg die Bettenanzahl um 1% und die Zahl der Betriebe um 2,4%. In der Wintersaison lag die Bettenauslastung bei 37,7%, im Sommer bei 36,5%. In gewerblichen Beherbergungsbetrieben lag die Auslastung im Winter bei 41,7% und im Sommer bei 42,1%. In privaten Betrieben war die Auslastung im Winter höher (26,4%) als in der Sommersaison (21,4%).

Hochwertige Hotellerie am besten nachgefragt

Die höchste Auslastung erreichten sowohl im Winter (51,4%) als auch im Sommer (55,4%) Fünf- und Vier-Stern-Betriebe. Deutlich geringer war die Auslastung in Drei- oder Zwei-Stern-Hotels. In gewerblichen Ferienwohnungen betrug sie im Winter 38,6% und im Sommer 28,2%. Etwa die Hälfte des gesamten Bettenangebots entfiel im Jahr 2018/19 auf die Bundesländer Tirol (350.800) und Salzburg (222.900). Die höchste Auslastung gab es aber in Wien - und zwar 54,4% im Winter und 64,1% im Sommer. Dahinter folgten Tirol mit 44,2% im Winter und dem Burgenland mit 41,2% im Sommer. (APA/red)