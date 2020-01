Kroatien-Sommerurlaub mit Monidal Reisen

Der neue Sommerkatalog von Mondial Reisen bietet dazu nicht nur attraktive Frühbucherrabatte, sondern auch eine handselektierte Auswahl an Unterkünften für jede Bedürfnislage: vom exquisiten Boutiquehotel am Strand bis hin zur familienfreundlichen Ferienanlage mit Kinderbetreuung.

Neue Angebote

Komplett neu im Programm findet sind z. B. das Roxanich Wine & Heritage Hotel: Das Hotel in Motovun in Istrien bietet 32 Zimmer, Restaurant, Weinkeller und Wellnessbereich sowie einen Ausblick auf die historische Festung und in das Mirnatal. Es verbindet Geschichte, Design und istrische Kulinarik.

Neu ist auch das luxuriöse Salona Palace Hotel im Hinterland von Dalmatien in Solin, ca. 8km von Split entfernt. Das Haus gehört zu den „Small Luxury Hotels“ und hat einen exklusiven Spa- und Wellnessbereich. Der Hotelstrand Kašjuni ist nach 7km Fahrt erreichbar. (red)