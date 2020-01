Flughafen München mit neuem Chefpiloten

Zusammen mit den Geschäftsführern Thomas Weyer (Finanzen und Infrastruktur) und Andrea Gebbeken (Commercial und Security) bildet Lammers ab sofort das neue Führungsteam des Unternehmens. Mit dem gebürtigen Oldenburger steht abermals ein ausgewiesener Luftverkehrsexperte an der Spitze des Münchner Airports. Der 52jährige Lammers war seit den späten neunziger Jahren an verantwortlicher Position für verschiedene europäische Flughäfen tätig.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften in Bayreuth, Witten-Herdecke und San Diego startete er seine berufliche Laufbahn1994 bei einem Automobilzulieferer. Zwei Jahre später wechselte er zur Hochtief AG und war hier zunächst im Controlling und Beteiligungsmanagement tätig. Mit dem Übertritt zur Hochtief Airport GmbH fand Jost Lammers 1998 seinen Startplatz in der Flughafenwelt und übernahm verschiedene Aufgaben an den Beteiligungsflughäfen des Konzerns.

So war er unter anderem an der Inbetriebnahme und Eröffnung des neuen Athener Flughafens beteiligt. Im Jahr 2004 erfolgte Lammers Berufung zum Geschäftsführer der Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH. Vier Jahre später wurde ihm die Leitung des Budapester Liszt Ferenc Airports übertragen. Hier blieb er bis zum Ende des vergangenen Jahres und trug maßgeblich zum Erfolg des ungarischen Hauptstadtflughafens bei. Auch auf internationaler Bühne tritt Jost Lammers in die Fußspuren von Michael Kerkloh: Er löste diesen bereits im Sommer vergangenen Jahres als Präsident des europäischen Flughafenverbands ACI Europe ab.

Jost Lammers ist verheiratet und Vater zweier Söhne. (red)