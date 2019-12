Einzelplatzspezialist Involatus in Österreich über CETS buchbar

Involatus bietet nun seine Flug-Kontingente im Einzelplatz-Verkauf den Reisebüros in Österreich über CETS an. Bislang kennt der Reisevertrieb die Involatus Carrier Consulting GmbH (ICC) eher als Airbroker der hinter den Angeboten von Reiseveranstaltern steht. Jetzt können auch Reisebüros über CETS auf einzelne Flugsitzplätze mit dem Veranstaltercode ICC zugreifen.

26 Ziele ab Österreich

Involatus erwirbt von renommierten Airlines exklusive Vertriebsrechte sowohl für Vollcharter-Kapazitäten als auch für Flug-Kontingente und vermarktet sie unter eigenem Namen. Involatus bietet in der Hochsaison wöchentlich bis zu 4.000 Flugverbindungen zu touristischen Zielen an; in Städte aber auch im ethischen Verkehr an.

Ab Österreich bedient Involatus während der Sommersaison 2020 als 26 Destinationen ab Wien, darunter gefragte Ferienziele in der Türkei, Griechenland, Ägypten, Bulgarien, Tunesien, Spanien und Italien. Dabei punktet der Flug-Broker mit einfacher Buchbarkeit, günstigen Netto-Tarifen mit frei wählbarer Service-Charge und Zahlungsmöglichkeiten über SEPA Lastschriftverfahren oder mit Kreditkarte.

Über Involatus Carrier Consulting

Die Involatus Carrier Consulting GmbH (ICC) – gegründet in 2011 - ist ein Airbroker und agiert in der Touristik wie eine eigenständige Airline. Das Unternehmen erwirbt die exklusiven Vertriebsrechte (General Sales Agreement), somit die Vollcharterkapazitäten aber auch Flugsitzkontingente von renommierten Airlines. Die Vermarktung der Flugkapazitäten erfolgt im Markt unter eigenem Namen. Die Entwicklung eigener Flugpläne, das serviceorientierte Handling von der Erstellung der PNL bis hin zu Sonderanmeldungen zeichnen die ICC aus. Durch das breit gefächerte Netzwerk und Vertriebssystem werden Reiseveranstalter, Reisebüros und Endkunden auf direktem Wege erreicht und bedient.

Über Brasser & Partners GmbH

Brasser & Partners GmbH mit Sitz in Zürich wurde 2013 von Hans-Peter Brasser gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung von touristischen Unternehmen in den D A CH – Märkten. Erreichbar ist Brasser & Partners unter: involatus@brasserandpartners.ch.