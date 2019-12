Flughafen Salzburg: Warten aufs Christkind

Aus den Anfangsjahren hat sich der Familientag zu einem Besuchermagneten für mehr als 8000 Besucher entwickelt, der zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr, an jedem 24. Dezember veranstaltet wird. Die fleißigen Elfen, das Christkind, der Weihnachtsmann, der Haribo-Bär und viele Mitarbeiter sind am 24. Dezember am Salzburg Airport im Einsatz um das Warten aufs Christkind ein wenig zu verkürzen.

Aktivitäten für Groß & Klein

An diesem Tag stehen die jüngsten Flughafenbesucher im Mittelpunkt und das Airport-Team zaubert mit vielen Partnern und Unterstützern allen Kindern mit Spielen und Attraktionen schon vor der Bescherung ein Lächeln ins Gesicht. Neben dem kreativen Bastelbereich der Pfadfinder Maxglan, gibt es eine Hüpfburg, Kinderkino, Weihnachtspuppentheater, Flugsimulator, Tombola am Stand des DC-3 Dakotaclubs, den eigens für diesen Tag geöffneten Duty Free Shop für ein „Last Minute Christmas Geschenk“, ein ausgestelltes Segelflugzeug, diverse Spielstationen für die kleinsten Besucher wie Lego, Bobbycar-Parcours, viele Flughafengerätschaften und Flughafenfeuerwehr „zum Anfassen“, Rundflüge, Pferdekutschenfahrt am Vorfeld, geführte Busrundfahrten und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl der Besucher wird ebenfalls gesorgt: Die Flughafen-Gastronomie, die im amadeus terminal 2 zu finden ist, bietet den Gästen auch an diesem Tag ein umfangreiches Angebot. (red)