Crystal ordert dritten Neubau

Bei dem Neubau handle es sich um ein Schwesterschiff der Crystal Grace, die aktuell auf der Fincantieri Werft in Marghera gebaut werde und 2028 ihr Debut feiern soll; ein weiteres Schwesterschiff sei für Mai 2031 avisiert, wie Crystal, Anbieter erlesener Kreuzfahrterlebnisse, mitteilt.

Neue Generation von Schiffen

Die drei Neubauten repräsentieren laut Unternehmen die neueste Generation von Crystal-Schiffen, mit denen die Reederei das Luxuserlebnis auf dem Meer auf eine noch höhere Stufe heben will, etwa mit einem beträchtlichen Platzangebot an Bord. Bei einer Bruttoraumzahl von 62.000 verfügen sie jeweils über eine Kapazität von bis zu 650 Gästen in großzügigen Balkonsuiten (basierend auf Doppelbelegung). Die verschiedenen Kategorien erfüllten höchste Komfortansprüche und seien auch für Alleinreisende attraktiv. Wie auf der Crystal Serenity und der Crystal Symphony soll es das bei den Gästen sehr beliebte, komplett durchgängige Promenadendeck geben, ebenso viele Möglichkeiten, unter freiem Himmel zu speisen oder den Blick aufs Meer zu genießen.

„Dieser dritte Neubau ist nichts weniger als ein auf lange Sicht ausgelegtes Bekenntnis zu Crystal und zu unseren Kunden, die uns dazu anspornen, immer höhere Standards für Luxuskreuzfahrten weltweit zu entwickeln“, so Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Executive Chairman der A&K Travel Group, zu der Crystal seit 2023 gehört. „Schon heute übertreffen die Reaktionen auf die Crystal Grace unsere Erwartungen, was wir als wichtige Bestätigung dafür empfinden, dass es im Markt eine entsprechende Nachfrage für unverfälschte und außergewöhnliche Reisen gibt“, ergänzt Cristina Levis, CEO der A&K Travel Group. (red)