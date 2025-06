Neuer Vorstand von BAR Austria gewählt

Unterstützt wird er dabei von Elisabeth Zauner (Emirates) und Gerhard Sattler (Saudia Airlines) als stellvertretende Vorsitzende. Komplettiert wird das Führungsteam durch Priska Glatzer (Qatar Airways) und Andrea Panholzer-Nunner (Austrian Airlines), wie BAR Austria informiert.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen im Vorstand und darauf, gemeinsam die Interessen der Luftfahrtbranche in Österreich weiter zu stärken. Mein besonderer Dank gilt dem bisherigen Vorstand rund um Sonja Buocz-Lamatsch für die großartige Arbeit der vergangenen Jahre", so Guido Hackl, der neue Vorsitzende.

BAR vertritt die gemeinsamen Interessen von über 20 in Österreich vertretenen Fluggesellschaften und engagiert sich laut eigenen Angaben für die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Luftverkehrs in Österreich. Darüber hinaus übernimmt BAR Austria die Beratungs- und Servicefunktion für seine Mitglieder: Der Verein stellt den Fluggesellschaften relevante Informationen zur Verfügung, um deren Professionalität im Markt zu stärken und unterstützt sie dabei, den steigenden Anforderungen und der zunehmenden Komplexität der Luftfahrtbranche gerecht zu werden, wie es heißt. Zusätzlich agiere BAR als gemeinsame Stimme der Airline-Community in nicht wettbewerbsrelevanten Bereichen, beispielsweise bei Verhandlungen mit Behörden. (red)