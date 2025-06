Update zum Flugbetrieb von EL AL Israel Airlines

Die Streichung der Flüge der israelischen Fluglinien erfolgte "aufgrund der sich entwickelnden Sicherheitslage und in Übereinstimmung mit Regierungsentscheidungen", wie es in einer Mitteilung heißt. EL AL hat am 16. Juni 2025 eine Registrierung für Kunden von EL AL und Sundor eröffnet, deren Flüge nach Israel infolge der Sperrung des israelischen Luftraums gestrichen wurden und die sich derzeit im Ausland aufhalten. Zweck dieser Registrierung sei es, die Standorte der Kunden weltweit zu erfassen und dementsprechend einen Flugplan zu erstellen. Die Reihenfolge der Registrierung auf der Website habe keinen Einfluss auf die Priorität; diese werde auf der Grundlage des ursprünglichen Flugdatums festgelegt. Hier geht es zur Registrierung.

Weitere Infos laut EL AL

Fluggäste, die sich im Ausland befinden und auf einen Rückflug warten, sollten ihr Ticket nicht stornieren oder eine Teilerstattung beantragen, selbst wenn ihr ursprünglicher Flug storniert wurde.

Wurde ein Flugschein bereits storniert oder teilweise erstattet und wartet der Fluggast noch immer auf einen Rückflug, muss die ursprüngliche Buchungsnummer im Anmeldeformular angegeben werden.

In humanitären Fällen wird Vorrang eingeräumt, sofern die entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden und das medizinische Team von EL AL diese genehmigt. Für medizinisch-humanitäre Fälle muss ebenfalls ein spezielles Formular ausgefüllt werden. Hier gibt es weitere Informationen.

Flexible Buchungsregelung

Kunden, die bis zum 13. Juni 2025 ein Ticket für einen Flug mit Abflug bis 30. Juni 2025 gekauft haben, haben Anspruch auf Ausstellen eines Gutscheins oder Datumsänderung für Abflüge ab dem 1. Juli 2025, Umbuchung für Passagiere, deren Flüge gestrichen wurden oder Erstattungen für von EL AL stornierte Flüge einschließlich Zusatzleistungen. Je nach Bedarf und Entwicklung können die Regelungen erweitert oder geändert werden. Die einzelnen Maßnahmen können unabhängig voneinander über die Verteilungssysteme umgesetzt werden.

"Wir sind uns der Schwierigkeiten, der Ungewissheit und des Stresses bewusst, mit denen EL-AL-Kunden im Ausland konfrontiert sind, die nach Israel zurückkehren möchten. Das gilt ebenso für Kunden in Israel, die ins Ausland reisen möchten, sowie für diejenigen, deren Reisepläne unterbrochen wurden. Sobald die Genehmigungen der zuständigen Sicherheits- und Luftfahrtbehörden vorliegen, werden wir alles tun, um unsere Kunden zu unterstützen und den regulären Flugplan schrittweise wieder aufzunehmen. Dazu gehört auch die Durchführung von Erholungsflügen zu nahe gelegenen Zielen", so die Fluglinie in einem Statement. Die EL AL-Servicezentren würden derzeit nur dringende Fälle bearbeiten. (red)