Brand USA, die Marketingorganisation der Vereinigten Staaten, hat auf der IPW 2025 in Chicago die globale Kampagne „America The Beautiful“ vorgestellt. Ziel ist es, die Vielfalt, Schönheit und Gastfreundschaft der USA international stärker zu vermitteln und den Reiseverkehr langfristig zu fördern. Die Kampagne startet im August 2025 und wird durch die digitale Plattform AmericaTheBeautiful.com begleitet, die mit Künstlicher Intelligenz personalisierte Reiseerlebnisse bietet.

Fred Dixon, Präsident von Brand USA, betont die Bedeutung der Kampagne für die internationale Reiselust und den offenen Empfang legitimer Besucher in den USA. Die Plattform unterstützt Partner weltweit dabei, die touristische Botschaft gemeinsam zu verbreiten.

Fokus auf bedeutende Großereignisse und neue Reiseangebote

Brand USA hebt ein entscheidendes Jahrzehnt für den US-Tourismus hervor, mit Events wie der Fußball-WM 2026, den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles, den Olympischen Winterspielen 2034 in Salt Lake City sowie dem 100-jährigen Jubiläum der Route 66 im Jahr 2026.

Zusätzlich erweitert sich das Flugangebot mit zahlreichen neuen Nonstop-Verbindungen. Attraktive neue Erlebnisse und Sehenswürdigkeiten, darunter der Universal Epic Universe Freizeitpark in Orlando oder das Museum of BBQ in Kansas City, bereichern das Angebot.

Im Fiskaljahr 2024 generierten Brand USAs Marketingaktivitäten 1,6 Mio. zusätzliche internationale Besucher und trugen maßgeblich zur Wirtschaft bei. Laut aktueller Studien bleibt die USA das meistgefragte Fernreiseziel weltweit. (red)